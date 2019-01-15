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12:29 15.01.2019

Суд в Москве отказался передать в военный суд решение вопроса о продлении ареста украинским морякам

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Суд в Москве отказался передать в военный суд решение вопроса о продлении ареста украинским морякам

Лефортовский суд Москвы отказался по просьбе защиты украинских моряков, задержанных после инцидента в районе Керченского пролива, передать рассмотрение ходатайств о продлении им ареста в военный суд.

"Суд отказался удовлетворить заявленное нами ходатайство о передаче дела в Московский гарнизонный военный суд (МГВС)", - сообщил "Интерфаксу" адвокат Николай Полозов, защищающий командира моряков Дениса Гриценко.

По его словам, защита настаивала на том, что решать вопрос о продлении морякам срока содержания под стражей должен именно военный суд, поскольку Киев считает их военнопленными.

Лефортовский суд Москвы во вторник рассматривает ходатайства следствия о продлении срока содержания под стражей украинским морякам, задержанным после инцидента в районе Керченского пролива.

Следствие ходатайствует о продлении ареста всем украинцам до 26 апреля.

Теги: #рф #азовское_море #суд #военнопленные #моряки
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