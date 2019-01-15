Суд в Москве отказался передать в военный суд решение вопроса о продлении ареста украинским морякам

Лефортовский суд Москвы отказался по просьбе защиты украинских моряков, задержанных после инцидента в районе Керченского пролива, передать рассмотрение ходатайств о продлении им ареста в военный суд.

"Суд отказался удовлетворить заявленное нами ходатайство о передаче дела в Московский гарнизонный военный суд (МГВС)", - сообщил "Интерфаксу" адвокат Николай Полозов, защищающий командира моряков Дениса Гриценко.

По его словам, защита настаивала на том, что решать вопрос о продлении морякам срока содержания под стражей должен именно военный суд, поскольку Киев считает их военнопленными.

Лефортовский суд Москвы во вторник рассматривает ходатайства следствия о продлении срока содержания под стражей украинским морякам, задержанным после инцидента в районе Керченского пролива.

Следствие ходатайствует о продлении ареста всем украинцам до 26 апреля.