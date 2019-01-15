В Харьковской области спасатели отбуксировали с заснеженных дорог "скорую" и школьный автобус

За минувшие сутки подразделения ГСЧС в Харьковской области семь раз привлекались для оказания помощи водителям автомобилей, которые попали в снежные заносы или не могли проехать по скользким участкам дороги.

"Всего спасатели оказали помощь 13 лицам и освободили 7 единиц автотранспортной техники, среди которых: 1 автомобиль скорой медицинской помощи, 1 школьный автобус, 3 грузовых и 2 легковых автомобиля", - сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Харьковской области.

Для помощи водителям автомобилей, застрявшим на сложных участках дороги, привлекалось 10 единиц техники и 25 человек личного состава ГСЧС.