В Одессе задержали участников акции в поддержку пленных украинских моряков

В Одессе полиция применила силу к участникам акции в поддержку пленных украинских моряков, которая проходила во вторник утром возле генерального консульства РФ на Гагаринском плато, и задержала двоих из них после того, как митингующие испачкали правоохранителей краской, которую бросали в российское диппредставительство.

Как сообщает местное здание "Думская", митингующие хотели испачкать забор и ворота диппредставительства красной краской, символизирующей кровь, но правоохранители не дали им это сделать. В итоге краска разлилась на асфальт и участников акции.

Двоих участников акции задержали, в том числе бывшего участника организации "Самооборона Одессы" Тодора Пановского. По данным издания, он бросил первую банку краски через нацгвардейцев, краска разлилась на некоторых из них. После этого правоохранители скрутили активиста и не дали ему бросить вторую банку, а затем увезли. Оставшиеся активисты зажгли фаеры. С собой они также принесли три лотка с яйцами (по 10 шт), но они их не бросали и унесли с собой.

Один из организаторов акции Виталий Кожухарь заявил изданию, что удивлен реакции полицейских. "Действо планировалось сугубо мирное, краска эта легко смывается. Какой смысл было применять силу, непонятно", - отметил он.

Всего в действе принимало участие до 30 активистов разных патриотических организаций и несколько десятков полицейских.

Как сообщалось, во вторник утром в Москве в Лефортовском районном суде проходит заседание, на котором рассматривается вопрос продления меры пресечения 24 украинским военнопленным морякам. В Москве в настоящее время находится уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.