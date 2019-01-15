События

11:45 15.01.2019

24-летний мужчина без постоянного места жительства поджег здание на территории Киево-Печерской Лавры

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24-летний мужчина без постоянного места жительства поджег здание на территории Киево-Печерской Лавры

Правоохранители задержали подозреваемого, совершившего поджог в здании на территории Киево-Печерской Лавры 14 января, им оказался 24-летний мужчина без постоянного места жительства, сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко.

"Поджог здания на территории Киево-Печерской лавры: подозреваемый задержан. Это 24-летний мужчина без определенного места жительства. Находясь в состоянии опьянения, он поджег матрасы, которые были в здании. (...) Установлено, что мотивы преступления не связаны с религиозными убеждениями", - написал А.Крищенко на странице в Фейсбуке.

По словам начальника полиции, осмотр места пожара свидетельствует об отсутствии повреждений каких-либо церковных ценностей.

Огонь повредил 400 кв. м, во время пожара никто не пострадал, подчеркнул А.Крищенко.

Уголовное производство расследуется по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Теги: #церковь #лавра #нацполиция
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