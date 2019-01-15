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11:42 15.01.2019

НАБУ возобновило расследование дела о декларировании недостоверных данных нардепом Дзензерским

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НАБУ возобновило расследование дела о декларировании недостоверных данных нардепом Дзензерским

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возобновило расследование уголовного производства по декларированию недостоверных сведений народным депутатом (фракция "Народный фронт") Денисом Дзензерским.

"Судебное решение об отмене постановления о закрытии производства поступило в НАБУ. Бюро возобновило расследование дела по декларации Дзензерского", - сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в НАБУ во вторник.

Как сообщалось, 26 февраля 2018 года НАПК утвердило и направило в НАБУ обоснованные выводы по результатам полной проверки деклараций народного депутата Д.Дзензерского за 2015 и 2016 годы.

Установлено, что депутат не указал в декларации действительные на конец отчетного периода финансовые обязательства перед тремя банковскими учреждениями на общую сумму около 3,19 млрд грн. Такие обязательства возникли у народного депутата на основании решений Бабушкинского и Жовтневого районных судов Днепра, вступившие в законную силу и которыми постановлено взыскать с народного депутата в качестве поручителя по обязательствам задолженность по кредитным договорам.

Кроме того, в декларации за 2015 год Д.Дзензерский задекларировал доход в виде подарка в сумме 35 млн грн, законность оснований приобретения которого не подтвердил доказательствами.

Теги: #народный_фронт #набу
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