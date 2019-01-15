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10:33 15.01.2019

Денисова пока не получила ответа на запрос о встрече с пленными украинскими моряками

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Денисова пока не получила ответа на запрос о встрече с пленными украинскими моряками

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова расценивает проходящее в Лефортовском районном суде г.Москва (РФ) заседание, на котором рассматривается вопрос продления меры пресечения 24 украинским военнопленным морякам, как нелегитимное и убеждена, что его решение заранее предопределено.

"Я считаю, что это судилище над нашими военнопленными моряками. Никакой суд не может рассматривать это дело, кроме военного. И потому я считаю, что сегодня все уже предрешено… Уже все указания получены судом, который примет такие решения, какие нужно принять", - сказала Л.Денисова журналистам возле здания суда в Москве во вторник утром.

"Но мы знаем, что Крым украинский, никаких границ они не нарушали, они действовали в соответствии со своими полномочиями и военными обязательствами", - подчеркнула украинский омбудсмен.

Она также сообщила, что не получила ответа от директора Федеральной службы безопасности РФ Александра Бортникова на запрос о встрече с пленными моряками, несмотря на неоднократные обращения. "Я обращалась два раза к Бортникову, к директору ФСБ, для того, чтобы они предоставили мне такую возможность (встретиться с украинскими военнопленными моряками – ИФ). Ответа в письменном виде я пока не получила", - сказала Л.Денисова.

Омбудсмен уточнила, что для рассмотрения дела украинских моряков разделили на 6 групп по 4 человека в каждой, рассмотрение вопроса продления меры пресечения пленным из первых трех групп уже началось. "Первые три группы будут рассматриваться в 9:30", - написала ранее Л.Денисова на своей странице в соцсети Facebook.

В свою очередь, министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал тот факт, что судебные заседания в отношении украинских военнопленных моряков проходят в закрытом режиме. "Судебные заседания по нашим военнопленным морякам в Москве закрыли. Кому есть чего бояться и скрывать, тот прячется", - написал глава украинского внешнеполитического ведомства в своем микроблоге в соцсети Twitter.

Теги: #азовское_море #денисова #моряки
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