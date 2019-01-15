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10:27 15.01.2019

Венесуэла повысила МРОТ впервые в этом году - на 300%

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Венесуэла повысила МРОТ впервые в этом году - на 300%

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в понедельник объявил о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в стране на 300%.

В результате он вырастет до 18 тыс. боливаров (около $6,52) с 4,5 тыс. боливаров, сообщает Al Jazeera. В течение 2018 года МРОТ поднимался пять раз.

Н.Мадуро также пообещал стабилизировать экономику страны, размер которой сократился вдвое за последние пять лет рецессии. Инфляция в Венесуэле в последнее время составляет около 2 млн процентов. Жители страны испытывают нехватку продовольствия и лекарств, что привело к отъезду из страны 3 млн человек за последние три года.

"Это не первый случай, когда президент Мадуро объявляет об изменениях, - отмечает венесуэльский аналитик Рамон Пинанго. - К сожалению, эти изменения, как правило, приводят к ускорению инфляции. Мы уже знаем, что на следующий день после таких объявлений цены повышаются, мы сталкиваемся с гиперинфляцией и дефицитом".

Теги: #венесуэла #минимальная_зарплата #мадуро
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