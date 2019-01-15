Забастовка в 8 аэропортах Германии может затронуть около 220 тыс. пассажиров

Забастовка сотрудников сферы обеспечения безопасности аэропортов, которая проводится по призыву крупнейшего немецкого профсоюза Verdi, проходит во вторник в восьми аэропортах ФРГ.

Протестные действия являются одними из самых масштабных в стране, отмечает Deutsche Welle.

В полночь по местному времени (в 01:00 кв) суточная забастовка началась в Гамбурге, Ганновере и Бремене. Во Франкфурте-на Майне персонал, досматривающий пассажиров и грузы, и персонал аэропорта приостановили работу с 2:00 до 20:00, в Дрездене - с 3:00 до 21:00, в Мюнхене - с 3:30 до 24:00, в Лейпциге/Халле - с 4:00 до 18:00, в Эрфурте - с 6:00 до 22:00.

Объединение немецких гражданских аэропортов ADV прогнозирует, что от забастовки могут пострадать до 220 тыс. пассажиров.

"Сеть воздушного сообщения Германии может быть в этот день парализована", - предупреждает ADV.

Так, в крупнейшей воздушной гавани страны во Франкфурте-на-Майне, где акцию поддержат 5 тыс. сотрудников, ответственных за контроль пассажиров и грузов, будут отменены 570 из запланированных 1200 рейсов прилета и вылета, сообщает пресс-служба оператора Fraport.

Профсоюз Verdi настаивает на введении единой федеральной тарифной сетки, предполагающей оплату 20 евро за час работы для 23 тыс. сотрудников, отвечающих за безопасность в аэропортах. По действующему соглашению часовая оплата составляет 17,6 евро.