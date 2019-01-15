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09:51 15.01.2019

Суд Токио отказался отпустить Карлоса Гона под залог

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Суд Токио отказался отпустить Карлоса Гона под залог

Окружной суд Токио во вторник отклонил очередное ходатайство адвокатов экс-главы Nissan Motor Co. Карлоса Гона, просивших отпустить его под залог, сообщает агентство Bloomberg.

Бывший топ-менеджер остается в тюрьме уже почти два месяца.

На прошлой неделе прокуратура Токио предъявила К.Гону новые обвинения, в том числе в серьезном злоупотреблении доверием. Следователи хотят продолжить допросы К.Гона в ожидании судебного слушания и препятствуют попыткам добиться его освобождения под залог.

Прокуратура утверждает, в частности, что в 2008 году К.Гон переложил на Nissan свои персональные убытки от вложений в валютные контракты в размере 1,85 млрд иен ($17 млн), а также перевел в общей сложности 1,6 млрд иен из средств Nissan саудовскому бизнесмену в 2009-2012 гг.

Кроме того, ему предъявлено обвинение в занижении данных о полученных им вознаграждениях за три года вплоть до фингода, завершившегося в марте 2018 года.

Ранее К.Гону было предъявлено аналогичное обвинение в отношении пятилетнего периода, завершившегося в марте 2015 года. Утверждается, что за эти пять лет бывший глава совета директоров Nissan утаил 5 млрд иен ($44 млн).

С учетом новых обвинений, речь идет о сокрытом доходе в размере около 9,1 млрд иен за 8 лет.

Как сообщалось, К.Гон был арестован 19 ноября японскими властями по подозрению в занижении суммы выплат в направлявшейся регуляторам отчетности и введении инвесторов и властей в заблуждение.

К.Гон отрицает все обвинения. В ходе слушаний он заявил, что вложения в валютные контракты использовались им для защиты от рыночной волатильности, поскольку Nissan настаивал на том, чтобы платить ему в иенах, а не в долларах США. По словам К.Гона, Nissan не понес потерь в результате его операций с валютными контрактами.

Теги: #япония #nissan #токио #суд #залог
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