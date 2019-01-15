Палата представителей США рассмотрит две резолюции, направленные на преодоление шатдауна
Председатель комитета Палаты представителей Конгресса США по ассигнованиям Нита Лоуи представила две резолюции, первая из которых обеспечит возобновление финансирования правительственных учреждений до 1 февраля, а вторая - до 28 февраля, сообщает The Hill.
"Крайне важно, чтобы мы вновь открыли федеральное правительство, и две эти резолюции предлагают президенту Трампу и республиканцам Сената дополнительные варианты решения проблемы шатдауна, при этом предоставляя время для переговоров по пограничной безопасности и иммиграционной политике. Мы должны принять их незамедлительно", - заявила Н.Лоуи.
Отмечается, что краткосрочная резолюция может быть принята Палатой представителей уже во вторник. Долгосрочная, как ожидается, будет представлена на голосование в четверг.
Переговоры между демократами и республиканцами Конгресса на 24-й день приостановления финансирования правительства ("шатдаун") по-прежнему находятся в тупике.
22 декабря около четверти учреждений федерального правительства США приостановило свою работу после того, как Конгресс и президент Д.Трамп не смогли достичь соглашения о финансировании строительства стены на границе с Мексикой в размере $5,7 млрд.