Во вторник в большинстве регионов Украины ожидается ухудшение погоды сильные порывы ветра, местами метели – ГСЧС

Во вторник в большинстве областей Украины ожидается ухудшение погодных условий, сильные порывы ветра, местаи метели сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Укргидрометцентра, 15 января ночью и утром порывы ветра 15-20 м / с, местами метели (И уровень опасности, желтый). Ночью и утром 15 января в Киеве и Киевской области порывы ветра 15-20 м / с, метели (И уровень опасности, желтый)", – говорится в сообщении на сайте ведомства во вторник утром.