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08:09 15.01.2019

Пентагон продлевает срок участия войск в обеспечении безопасности на границе с Мексикой

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Пентагон продлевает срок участия войск в обеспечении безопасности на границе с Мексикой

Сроки участия воинских подразделений в обеспечении безопасности на границе США и Мексики будут продлены до 30 сентября текущего года, сообщил Пентагон.

В заявлении Пентагона говорится, что продление сроков санкционировал исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шенахан по запросу министерства внутренней безопасности.

Решение об отправке войск на границу было одобрено ушедшим в отставку министром обороны Джимом Мэттисом в октябре минувшего года по указанию президента Дональда Трампа.

В настоящее время на границе размещено около 2,5 тыс. американских военнослужащих.

Теги: #сша #граница #войска #мексика
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