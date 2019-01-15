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07:40 15.01.2019

Адвокаты посетили задержанных украинских моряков в Москве

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Адвокаты посетили задержанных украинских моряков в Москве

Российские адвокаты  украинских военнопленных моряков, которые были захвачены в 2018 году российскими пограничниками в Керченском проливе, посетили пятерых из них в СИЗО города Москвы и в СУ ФСБ.

Об этом сообщил адвокат Николай Полозов в соцсети Фейсбук.

В частности, адвокаты посетили Сергея Попова, Андрея Эйдер, Андрея Артеменко, Евгения Семидоцкого и Дениса Гриценко, содержащихся в СИЗО "Лефортово", "Матросская тишина" и в Следственном управлении ФСБ России.

"Все посещенные военнопленные моряки в хорошем настроении. Никаких жалоб не высказывали", - рассказал Полозов.

Во время посещения адвокаты уточнили потребности военнопленных украинских моряков в продуктах питания, вещах и предметах и передали соответствующие пожелания волонтерам.

Как сообщалось, российские пограничники 25 ноября 2018 года с применением оружия захватили в районе Керченского пролива украинский рейдовый буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" ВМС ВСУ, направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. Задержаны и арестованы 24 украинских моряка. Их перевезли из Крыма в московский следственный изолятор "Лефортово", кроме того, трое раненных при обстреле россиянами украинских моряков были переведены в больницу СИЗО "Матросская тишина".

Все украинские моряки заявили следствию, что являются военнопленными.

ФСБ России возбудила уголовное дело и предъявила всем плененным украинским морякам обвинение в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч. 3 ст. 322 УК РФ).

Теги: #посещение #адвокаты #украина #моряки
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