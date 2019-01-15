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07:25 15.01.2019

Боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один военнослужащий Объединенных сил погиб и двое получили ранения – штаб ООС

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Боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один военнослужащий Объединенных сил погиб и двое получили ранения – штаб ООС

Боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один военнослужащий Объединенных сил погиб и двое получили ранения, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"Противник обстрелял позиции наших войск из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия по позициям украинских военных в районе населенного пункта Новомихайловка, из гранатометов - вблизи поселка Павлополь, из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Старогнатовка, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе поселка Чермалык, из крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Тарамчук, из гранатометов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Пески, из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе поселка Водяное" – говорится в сводке, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в понедельник утром.

Также обстрелам подверглись населенные пункты Гладосово, Новотошковское, Крымское, Трехизбенка.

"Вследствие коварных вражеских обстрелов, за прошедшие сутки один военнослужащий Объединенных сил погиб и двое получили ранения" – отметили в штабе ООС.

"В течение текущих суток в полосе действий оперативно-тактического группировки "Восток" враг открывал огонь из гранатометов - в районе поселка Славный и в полосе действий оперативно-тактического группировки "Север" из автоматических гранатометов - вблизи поселка Новоалександровка. За эти сутки ни один военнослужащий Объединенных сил не получил ранения" – подытожили в штабе ООС.

По данным украинской разведки, 14 января, четверо оккупантов погибли и трое получили ранения.

Теги: #оос #сводка #украина
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