События

07:01 15.01.2019

Спецпрокурор Мюллер изучает обстоятельства завтрака с участием соратников Трампа и иностранных дипломатов

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Команда спецпрокурора Роберта Мюллера и федеральные прокуроры изучает обстоятельства завтрака соратников Дональда Трампа и ряда дипломатов, предшествовавшего инаугурации президента США, сообщает интернет-издание Daily Beast.

"Команда спецпрокурора Роберта Мюллера и федеральные прокуроры Манхэттена изучают встречу с участием бывшего председателя комитета по разведке Палаты представителей США Девина Нуньеса, экс-советника президента по вопросам нацбезопасности Майкла Флинна и десятков иностранных чиновников", - рассказали изданию три источника, знакомые с расследованием.

По их данным, встреча состоялась в отеле Trump International около 8:30 утра 18 января за несколько дней до инаугурации Д.Трампа.

Согласно сообщению, на мероприятие были приглашены около 60 человек, в том числе дипломаты из разных стран мира.

В частности, на завтраке присутствовали официальные лица Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Израиля, Литвы, Эстонии, Дании, Японии, Анголы, а также бывший посол Казахстана Кайрат Умаров и два высокопоставленных чиновника из Катара.

Как отмечает издание, данное мероприятие заинтересовало прокуратуру США на Манхэттене в рамках их расследования того, не потратил ли инаугурационный комитет Д.Трампа $107 млн, полученные от пожертвований, на нецелевые нужды.

Также прокуроры выясняют, не предоставляли ли некоторые главные доноры инаугурационного комитета пожертвования в обмен на возможность влиять на политику администрации президента.

Офис спецпрокурора также рассматривает завтрак в рамках своего расследования того, не вносили ли иностранцы деньги в инаугурационный фонд Д.Трампа и комитет в поддержку кандидата, используя американских посредников, как ранее сообщала The New York Times.

М.Флинн, пробыв недолгое время на посту советника президента Д.Трампа, был вынужден уйти в отставку, так как оказался в числе фигурантов расследования приписываемых РФ попыток повлиять на президентские выборы в США 2016 года.

В вину М.Флинну вменяется то, что он на допросах в ФБР лгал относительно содержания своих бесед во время контактов с российским послом в Вашингтоне. В начале декабря 2017 года М.Флинн заключил сделку со следствием и признал вину в даче ложных показаний ФБР.

Теги: #завтрак #сша #мюллер
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