В Киеве задержали мужчину, стрелявшего в дверь школы - полиция

В Киеве полицейские задержали мужчину, который из пневматического оружия стрелял в дверь школы, сообщает отдел коммуникации полиции Киева

"В дежурную часть Святошинского управления полиции позвонила женщина и сообщила о выстрелах. На место был направлен экипажи патрульной полиции и следственно-оперативная группа" – говорится в сообщении, на официальном сайте полиции Киева в понедельник вечером.

Правоохранители пообщались с заявительницей, которая сообщила, что работает в школе., Находясь на дежурстве в школе, в окне она заметила мужчину с оружием в руках, который несколько раз выстрелил в дверь и убежал.

"С места происшествия изъят предмет, похожий пистолет, предварительно - пневматического действия, и металлические шарики. Вещественные доказательства направили на экспертизу" – отметили в полиции.

Неподалеку от места происшествия полицейские задержали подозреваемого. Им оказался ранее не судимый 50-летний местный житель.

"Следственным отделом Святошинского управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины" – подытожили в полиции.

Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.