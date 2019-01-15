События

04:56 15.01.2019

Адвокаты Трампа отклонили просьбу Мюллера о личной встрече с президентом США

1 мин читать

Юридическая команда президента США Дональда Трампа в течение нескольких недель отвергала просьбу специального прокурора Роберта Мюллера о личном интервью с президентом США, сообщает CNN.

По данным телеканала, Р.Мюллер попросил Д.Трампа провести интервью лицом к лицу после того, как адвокаты президента представили свои письменные ответы на некоторые вопросы специального прокурора.

Как заявили источники телекомпании, знакомые с ходом переговоров между Р.Мюллером и командой Д.Трампа, обсуждение вопроса продолжалось около пяти недель.

В результате адвокаты президента заявили, что у команды Р.Мюллера нет необходимости искать личной встречи с Д.Трампом, чтобы задать ему интересующие вопросы. По их мнению, все ответы были даны в письменном виде еще 20 ноября 2018 года.

По данным собеседников, таким образом команда президента фактически закрыла обсуждение возможности личного интервью Р.Мюллера с Д.Трампом.

Ранее адвокат президента США Рудольф Джулиани заявлял, что выступает категорически против допроса Д.Трампа.

Спецпрокурор Р.Мюллер занимается расследованием якобы имевших место вмешательства России в президентские выборы 2016 года в США и связей между предвыборным штабом Д.Трампа и РФ.

Теги: #сша #трамп #мюллер #отказ
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Трамп в разговоре с Эрдоганом призвал Турцию достойно обращаться с сирийскими курдами - Белый дом

США прорабатывают детали второй встречи Трампа и Ким Чен Ына – Помпео

Госсекретарь Майк Помпео на встрече с министром иностранных дел Саудовской Аравии заявил о важности продолжения расследования убийства журналиста Хашкаджи

В СНБ США в 2018 году просили предоставить планы по возможным ударам по Ирану – СМИ

Трамп вновь заявил о необходимости стены на границе с Мексикой, чтобы снизить уровень преступности

Помпео подписал в Катаре меморандум о расширении авиабазы Эль-Удейд

Трамп допускает введение в США режима ЧП при отсутствии договоренности о финансировании стены

Деньги на строительство пограничной стены США с Мексикой могут быть взяты из средств на помощь пострадавшим от стихийных бедствий районов

Помпео обсудил по телефону с главой оппозиционной Нацассамблеи Венесуэлы вопросы сотрудничества

Госсекретарь США назвал историческим достижением предоставление автокефалии православной церкви Украины – посольство

ПОСЛЕДНЕЕ

Снегоуборочная техника готова к работе ночью для уборки снега – КГГА

Полицейские задержали жителя Черновцов за убийство жены

В британском парламенте пройдет решающее голосование по сделке по Brexit

Тимошенко выступает за создание сильной профессиональной армии и вступление Украины в НАТО

Тимошенко: новый президент не должен разрушать Минский процесс, но параллельно должны идти "настоящие" переговоры в формате "Будапешт +"

Тимошенко: между выборами президента и парламента нужно провести референдум и принять новую Конституцию Украины

Движение автобусов и троллейбусов по улице Мазепы восстановлено - КГГА

Вселенский патриархат обнародовал текст Томоса для Украины

Порошенко выразил соболезнования в связи со смертью мера Гданьска

Генпрокуратура объявила подозрение экс-главе Минобороны Украины Саламатину – Луценко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА