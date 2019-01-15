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02:35 15.01.2019

Полицейские задержали жителя Черновцов за убийство жены

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Полицейские задержали жителя Черновцов за убийство жены

Полицейские задержали жителя города Черновцов по подозрению в убийстве собственной жены, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Черновицкой области.

"Вечером 14 января в полицию поступило сообщение об обнаружении мертвой женщины в квартире по Проспекту Независимости в Черновцах. По словам заявителя, на теле имелись признаки насильственной смерти" – говорится в сообщении, на официальном сайте ГУ Нацполиции в Черновицкой области в понедельник вечером.

На месте происшествия полицейские выяснили, что накануне, 13 января, между 49-летней умершей и ее 54-летним мужем возник бытовой конфликт. Во время ссоры муж набросился на жену с ножом и нанес ей несколько ударов в шею.

"Увидев, что от полученных травм потерпевшая скончалась, злоумышленник пытался скрыть свое преступление. Мужчина тщательно убрал все доказательства убийства, а тело жены спрятал в нишу кровати. Разоблачить преступление помогла бдительность сына, который заметил сломанную деталь кровати. Осматривая поломку, он нашел тело матери" – отметили в полиции..

По данному факту следователи начали уголовное производство по части 1 статьи 115 (умышленное убийство) УК Украины. Задержанный помещен в изолятор временного содержания" – подытожили в полиции.

Санкция статьи предусматривает от 8 до 15 лет лишения свободы.

Теги: #украина #полиция #задержание #убийство
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