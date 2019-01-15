В британском парламенте пройдет решающее голосование по сделке по Brexit

Британский парламент во вторник проведет голосование по соглашению по выходу Великобритании из ЕС.

На голосование в британской палате общин вынесены оба документа из пакета по Brexit: соглашение о выходе Великобритании из ЕС, а также положения о будущих отношений Великобритании и ЕС.

Ожидается, что непосредственно перед голосованием перед членами нижней палаты британского парламента выступит сама премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

Изначально голосование было запланировано на 11 декабря, но за день до него Т.Мэй заявила о решении отложить процедуру. Причиной такого решения Т.Мэй назвала обеспокоенность ряда членов парламента вопросом ирландской границы после Brexit. Отложив голосование, Т.Мэй отправилась в Брюссель, чтобы обсудить с европейскими политиками гарантии, которые Великобритания может получить по ирландской границе.

В ЕС в свою очередь заявляют, что обсуждения по документу о выходе Великобритании из ЕС Брюссель проводить больше не намерен, в частности не намерен обсуждать вопрос "страховочного" плана по Ирландии. Таким образом, отмечают СМИ, внести какие-то незначительные изменения Великобритания может только в декларацию по отношениям между сторонами после Brexit, а эта декларация носит лишь рекомендательный характер.

Накануне премьер-министр Великобритании заявила, что власти ЕС предоставили Лондону разъяснения относительно условий соглашения по Brexit, а также гарантии его соблюдения. "Я убеждена, что теперь у депутатов (британского парламента - ИФ) есть самые четкие заверения, что это соглашение является наилучшим из возможных", - отметила она.

В свою очередь председатель Евросовета Дональд Туск и глава Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер в понедельник заверили Лондон, что разделяют его намерения как можно скорее установить будущие отношения и приложить усилия для заключения до конца 2020 года последующего соглашения. Они также сообщили, что будут готовы подписать соглашение о выходе Великобритании, "как только в парламенте Соединенного Королевства пройдет полноценное голосование".

Основное голосование пройдет в палате общин, у палаты лордов не будет возможности заблокировать проект сделки. Чтобы сделка прошла через парламент, нужно простое большинство голосов. СМИ отмечают, что для того, чтобы обеспечить прохождение сделки Т.Мэй необходимо порядка 320 голосов из 650, так как в парламенте есть не голосующие члены, такие как спикер.

Британские СМИ указывают на высокую вероятность того, что парламент сделку не одобрит. Так, более 100 членов Консервативной партии выразили несогласие со сделкой Т.Мэй. Всего в палате общин 316 консерваторов. Кроме того, все 10 членов Демократической юнионистской партии в палате общин, на поддержку которой рассчитывала Т.Мэй, заявили, что они не поддерживают сделку. Также сделку Т.Мэй вероятнее всего не поддержат жесткие противники выхода из ЕС, которые таким образом будут добиваться повторного референдума.

Такой расклад означает, что Т.Мэй придется обратиться за поддержкой к оппозиционной Лейбористской партии, отмечают британские СМИ. Уговорить около 100 из 257 лейбористов в палате общин выступить против руководства партии и поддержать правительство Т.Мэй будет достаточно сложно, отмечает газета Daily Telegraph. Лидер лейбористов Джереми Корбин сам неоднократно говорил, что проголосует против сделки и нацелен на проведение выборов, чтобы самому встать во главе правительства.

Если палата общин проголосует против сделки, то у Т.Мэй будет всего три дня, чтобы представить парламенту план Б. Отсутствие поддержки в парламенте может привести к тому, что Великобритания выйдет из ЕС без заключения сделки, проведет повторный референдум, вернется к переговорам с ЕС или проведет внеочередные всеобщие выборы.

Ожидается, что если Т.Мэй не удастся провести свою сделку через парламент с первого раза, она попытается сделать это еще раз спустя несколько дней. За это время, Т.Мэй, возможно получит ряд уступок от ЕС. Кроме того, парламентариев может склонить в пользу сделки резкая реакция финансовых рынков на неудачное голосование.

В период между голосованиями может активизироваться Лейбористская партия, которая для начала может попытаться склонить парламент к проведению всеобщего голосования, а затем попробовать заручиться поддержкой для проведения повторного референдума.

Если парламент примет соглашение по Brexit то следом ему предстоит проголосовать уже по внутреннему закону, который закрепит положения соглашения о выходе Великобритании из ЕС в британском законодательстве. После этого голосование по сделке по Brexit пройдет в Европарламенте, где его должно поддержать простое большинство. Последнее голосование состоится в Совете ЕС, в поддержку сделки должны высказаться 20 стран, представляющих как минимум 65% населения ЕС.

Выход Великобритании из ЕС запланирован на 29 марта, после чего начнется переходный период, который продлится до декабря 2021 года.