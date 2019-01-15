События

00:16 15.01.2019

Тимошенко выступает за создание сильной профессиональной армии и вступление Украины в НАТО

1 мин читать
Тимошенко выступает за создание сильной профессиональной армии и вступление Украины в НАТО

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко выступает за создание в Украине сильной профессиональной армии и вступление Украины в НАТО.

"В нынешнем мире в одиночку защитить свои границы очень сложно. НАТО тратит $1 трлн в год, чтобы быть в состоянии выполнить свои обязательства перед 29 странами-членами и защитить их в любую минуту. Россия тратит $66 млрд, Украина – $3 млрд. Или мы в системе коллективной безопасности и защищены, или мы одни и нас каждый может прибирать к рукам как хочет. Нам нужно быть сильными и в коллективной системе безопасности", - сказала она в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV в понедельник вечером.

Ю.Тимошенко убеждена, что Украине необходима сильная современная профессиональная армия, построенная по стандартам НАТО.

"Мы знаем, что в конце прошлого года почти 30 тыс. военнослужащих-контрактников ушли из армии, потому что они не могут существовать на тех условиях, которые им предложили? И новый контракт, который уже разработан Военным кабинетом и военнослужащими, будет принят законом", - отметила она.

Теги: #армия #тимошенко #украина #нато
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Тимошенко: новый президент не должен разрушать Минский процесс, но параллельно должны идти "настоящие" переговоры в формате "Будапешт +"

Тимошенко: между выборами президента и парламента нужно провести референдум и принять новую Конституцию Украины

Движение автобусов и троллейбусов по улице Мазепы восстановлено - КГГА

Вселенский патриархат обнародовал текст Томоса для Украины

Порошенко выразил соболезнования в связи со смертью мера Гданьска

Украина передала свои замечания в Международный суд ООН о наличии юрисдикции в деле против РФ

Турция может задействовать в возможной операции к востоку от Евфрата 80 тыс. военных

"Народ и армия едины!" – несколько украинцев передали 10-й горно-штурмовой бригаде партию дизельных генераторов

В понедельник в большинстве регионов Украины ожидается ухудшение погоды сильные порывы ветра, гололедица – ГСЧС

Боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения – штаб ООС

ПОСЛЕДНЕЕ

Трамп в разговоре с Эрдоганом призвал Турцию достойно обращаться с сирийскими курдами - Белый дом

Генпрокуратура объявила подозрение экс-главе Минобороны Украины Саламатину – Луценко

Пожар на территории Киево-Печерской Лавры возник в здании, находящемся на реконструкции – ГСЧС

На Донбассе погиб украинский военный, еще двое ранены

Воду в Торецк после ликвидации аварии подадут во вторник

В деле Вышинского завершено досудебное расследование, ему открыли доступ к материалам

Сильный взрыв прогремел в Кабуле, 40 человек ранены – TV

Горит двухэтажное здание, принадлежащее монастырскому комплексу Киево-Печерской Лавры

Неизвестные обстреляли в Киеве автомобиль сотрудников центрального штаба А.Гриценко

Сыну мэра Прилук сообщили о подозрении в избиении активиста

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА