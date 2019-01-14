События

23:34 14.01.2019

Тимошенко: между выборами президента и парламента нужно провести референдум и принять новую Конституцию Украины

1 мин читать
Тимошенко: между выборами президента и парламента нужно провести референдум и принять новую Конституцию Украины

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко предлагает между президентскими и парламентскими выборами в Украине, которые пройдут весной и осенью 2019 года соответственно, провести референдум, чтобы принять новую Конституцию Украины.

"Мы будем идти законным, конституционным путем, не будем через колено распускать парламент, сеять новые противостояния. Наша задача - за те полгода, которые будут между президентскими и парламентскими выборами, провести референдум, принять новую Конституцию, и новые выборы в парламент провести по новой системе", - сказала она в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV в понедельник вечером.

Ю.Тимошенко считает, что необходимо из Конституции убрать двоевластие, из-за которого реально правительством управляет и премьер-министр, и президент. При этом она подчеркнула, что по Конституции у всенародно избранного президента должна быть возможность реально брать на себя ответственность, управлять процессами, но быть подконтрольным и подотчетным.

Теги: #тимошенко #украина #конституция #выборы
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Тимошенко выступает за создание сильной профессиональной армии и вступление Украины в НАТО

Тимошенко: новый президент не должен разрушать Минский процесс, но параллельно должны идти "настоящие" переговоры в формате "Будапешт +"

Движение автобусов и троллейбусов по улице Мазепы восстановлено - КГГА

Вселенский патриархат обнародовал текст Томоса для Украины

Порошенко выразил соболезнования в связи со смертью мера Гданьска

Украина передала свои замечания в Международный суд ООН о наличии юрисдикции в деле против РФ

В понедельник в большинстве регионов Украины ожидается ухудшение погоды сильные порывы ветра, гололедица – ГСЧС

Боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения – штаб ООС

Украинские пограничники задержали двух иностранцев, разыскиваемых Интерполом – Госпогранслужба

Патрульные в Одессе с погоней задержали грабителей

ПОСЛЕДНЕЕ

Трамп в разговоре с Эрдоганом призвал Турцию достойно обращаться с сирийскими курдами - Белый дом

Генпрокуратура объявила подозрение экс-главе Минобороны Украины Саламатину – Луценко

Пожар на территории Киево-Печерской Лавры возник в здании, находящемся на реконструкции – ГСЧС

На Донбассе погиб украинский военный, еще двое ранены

Воду в Торецк после ликвидации аварии подадут во вторник

В деле Вышинского завершено досудебное расследование, ему открыли доступ к материалам

Сильный взрыв прогремел в Кабуле, 40 человек ранены – TV

Горит двухэтажное здание, принадлежащее монастырскому комплексу Киево-Печерской Лавры

Неизвестные обстреляли в Киеве автомобиль сотрудников центрального штаба А.Гриценко

Сыну мэра Прилук сообщили о подозрении в избиении активиста

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА