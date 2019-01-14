Трамп в разговоре с Эрдоганом призвал Турцию достойно обращаться с сирийскими курдами - Белый дом

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Турции не следует плохо обращаться с бойцами курдских военизированных формирований.

"Президент отметил, что для США важно, чтобы Турция не обращалась плохо с курдами и другими участниками "Сирийских демократических сил", вместе с которыми мы вели борьбу против "Исламского государства"", - говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.

Отмечается, что президенты в ходе беседы также обсудили двусторонние отношения и сотрудничество в Сирии.

В нем указывается, что председатель Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд во вторник встретится со своим турецким коллегой для дальнейших консультаций по Сирии.

Тема судьбы курдских военизированных формирований на севере Сирии стала особенно актуальной в последние недели после объявления о решении США вывести войска с сирийской территории. Сирийские курды опасаются, что после завершения этого процесса ВС Турции начнут операцию против них.