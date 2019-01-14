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22:38 14.01.2019

Движение автобусов и троллейбусов по улице Мазепы восстановлено - КГГА

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Движение автобусов и троллейбусов по улице Мазепы восстановлено - КГГА

Движение автобусов и троллейбусов по улице Ивана Мазепы, приостановленного в связи с пожаром в Киево-Печерской Лавре восстановлено, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Возобновлено движение троллейбусов и автобусов по улице Мазепы в направлении Национального музея истории Украины во Второй мировой войне" – говорится в сообщении, на официальном сайте КГГА в понедельник вечером.

Напомним, что движение было перекрыто в связи с тушением пожара в здании по адресу: ул. Лаврская, 23.

Теги: #киев #украина #движение #транспорт
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