Движение автобусов и троллейбусов по улице Мазепы восстановлено - КГГА

Движение автобусов и троллейбусов по улице Ивана Мазепы, приостановленного в связи с пожаром в Киево-Печерской Лавре восстановлено, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Возобновлено движение троллейбусов и автобусов по улице Мазепы в направлении Национального музея истории Украины во Второй мировой войне" – говорится в сообщении, на официальном сайте КГГА в понедельник вечером.

Напомним, что движение было перекрыто в связи с тушением пожара в здании по адресу: ул. Лаврская, 23.