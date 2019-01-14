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22:15 14.01.2019

Вселенский патриархат обнародовал текст Томоса для Украины

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Вселенский патриархат обнародовал текст Томоса для Украины

 Вселенский патриархат обнародовал в понедельник, 14 января, текст Томоса о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины, сообщается на официальном сайте Вселенского патриархата.

Текст документа обнародован на английском, греческом и украинском языках.

"Этим подписанным Патриаршим и Синодальным Томосом мы признаем и провозглашаем установленную в пределах территории Украины Автокефальную Церковь нашей духовной дочерью и призываем все мировые Православные Церкви признавать ее как сестру и вспоминать под именем "Святейшая Церковь Украина" как такую, которая имеет своей кафедрой исторический город Киев, не может ставить епископов или учреждать приходы за пределами государства, уже существующие отныне подчиняются, согласно порядку, Вселенскому Престолу, который имеет канонические полномочия в Диаспоре, так как юрисдикция этой Церкви ограничивается территорией Украинского государства ", - говорится в документе.

Как сообщалось ранее, Вселенский патриарх Варфоломей 5 января подписал Томос об автокефалии Православной церкви Украины.

Теги: #публикация #украина #томос
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