Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования в связи со смертью мера Гданьска Павла Адамовича.

"Шокирован известием о трагической смерти мэра Гданьска Павла Адамовича. Знаю, как много он сделал добра для украинцев в Польше и украино-польских отношений. Это тяжелая утрата для всех нас. Мы солидарны с Польшей и польским народом в скорби и молитве. Вечная память" – написал П. Порошенко в своем аккаунте в Твиттере в понедельник вечером.

Ранее сообщалось, что градоначальник Гданьска П.Адамович скончался от ножевого ранения, нанесенного накануне на благотворительном концерте.

П.Адамович был прооперирован, но его жизнь спасти не удалось.

П.Адамовичу было 53 года. Он занимал должность мэра Гданьска с 1998 года.