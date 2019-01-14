События

18:19 14.01.2019

На Донбассе погиб украинский военный, еще двое ранены

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На Донбассе погиб украинский военный, еще двое ранены

Один украинский военнослужащий погиб и еще двое получили ранения вследствие обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований на востоке Украины в понедельник, сообщается на странице Операции объединенных сил в соцсети Facebook.

"В течение текущих суток, в период с 00.00 до 18.00, противник пять раз обстрелял позиции наших войск… Вследствие преступных обстрелов российско-оккупационных войск один военнослужащий Объединенных сил погиб и двое получили ранения", - говорится в сводке.

Как отмечается в сообщении, в полосе действий оперативно-тактического группировки "Восток" боевики вели обстрелы из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия по позициям украинских военных в районе с.Новомихайловка Марьинского района Донецкой области, из гранатометов - вблизи с.Павлополь Волновахского района, из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи с.Старогнатовки, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе с.Чермалык.

В полосе действий оперативно-тактического группировки "Север" боевики вели обстрел из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе поселка Гладосово Горловского горсовета Донецкой области.

"Украинские военные продолжают контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия полного прекращения огня", - говорится в сообщении.

Теги: #всу #потери #оос #раненые #обстрелы
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