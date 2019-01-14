Воду в Торецк после ликвидации аварии подадут во вторник

Работы по ликвидации последствий аварии на водоводе Горловка - Торецк завершены, воду планируют подать утром во вторник, 15 января, сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации (ОВГА) Александр Куць.

"Вода в Торецке будет утром 15 января. Работы по ликвидации аварии на водопроводе Горловка - Торецк завершены. Агрегаты запущены", - написал он на странице в Фейсбуке в понедельник.

По словам А.Куця, работы проводились в "серой" зоне. Кроме того, их проведение осложнялось погодными условиями.

Он также выразил благодарность ремонтникам за оперативное проведение работ.

Подача воды на город Торецк была приостановлена утром в субботу, 12 января, из-за повреждения водовода Горловка – Торецк.