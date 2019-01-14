Украина передала свои замечания в Международный суд ООН о наличии юрисдикции в деле против РФ

Украина передала в Международный суд (МС) ООН письменные замечания и позицию в ответ на возражения РФ об отсутствии у суда юрисдикции рассматривать спор по иску Украины о нарушении Российской Федерацией конвенций о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Согласно сообщению пресс-службы Министерства иностранных дел Украины, замечания были переданы в понедельник, 14 января, в ответ на возражения российской стороны от сентября 2018 года.

"Украина убеждена, что МС ООН подтвердит наличие юрисдикции рассматривать иск Украины и что Российская Федерация в итоге будет привлечена к ответственности за нарушение Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации на этапе рассмотрения дела по существу", - говорится в сообщении.

В поданном заявлении украинская сторона утверждает, что суд обладает юрисдикцией рассматривать все исковые требования Украины.

Киев заявляет, что обеспечил все необходимые требования досудебного урегулирования спора, что предоставляет суду ООН юрисдикцию рассматривать спор с РФ.

Украина также доказывает, что большинство возражений РФ неприемлемы на предварительном этапе рассмотрения дела, поскольку они могут рассматриваться во время заслушивания дела по существу.

В частности, украинская сторона указывает, что вопрос толкования конвенций должен решаться на этапе рассмотрения дела по существу.

В МИД уточнили, что следующим процедурным шагом в деле будет назначение устных слушаний относительно возражений Российской Федерации по поводу юрисдикции, после которых суд ООН примет решение по поводу наличия юрисдикции.