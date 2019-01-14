События

18:02 14.01.2019

В деле Вышинского завершено досудебное расследование, ему открыли доступ к материалам

1 мин читать
В деле Вышинского завершено досудебное расследование, ему открыли доступ к материалам

Досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению руководителя "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского завершено.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Автономной Республики Крым в понедельник, подозреваемому и его защитникам в четверг, 10 января, был предоставлен доступ к материалам досудебного расследования.

В прокуратуре напоминают, что украинские правоохранители задержали К.Вышинского в Киеве 15 мая 2018 года. В дальнейшем ему было сообщено о подозрении в совершении преступлений по ч.2 ст.28 ч.3 ст.109; ч.2 ст.110; ч.1 ст.111; ч.2 ст.28 ч.1 ст.32, ч.1 ст.161; ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины (государственная измена; распространение материалов с призывами к насильственному изменению и свержению конституционного строя, захвата государственной власти по предварительному сговору группой лиц; распространение материалов с призывами к совершению умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, совмещенном с разжиганием национальной вражды и ненависти, унижением национальной чести и достоинства; приобретении и хранении огнестрельного оружия).

Теги: #прокуратура #вышинский
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Апелляционный суд оставил Вышинского под арестом до 27 января – адвокат

Чиновник Минрегионстроя задержан на взятке в 5 тыс. долл.

В прокуратуре Киева пока не располагают информацией о похищении в Москве Василенко, разыскиваемого по делу об убийстве Вороненкова

Во Львовской области священника РИПЦ подозревают в незаконном обращении с оружием

Одного из организаторов псевдопольской акции во Львовской области приговорили к 3,5 годам тюрьмы - прокуратура

Экс-инженер харьковского КБ незаконно консультировал иностранную военную компанию в разработке бронетехники

Мужчина, нанесший смертельную травму киевлянину на Печерске, уведомлен о подозрении в убийстве

Бразильцу, пытавшемуся ввезти в Украину 4кг кокаина, грозит до 12 лет лишения свободы

На взятке в 28 тыс. грн задержан заммэра Геническа

Вышинскому продлили арест на месяц - СМИ

ПОСЛЕДНЕЕ

Воду в Торецк после ликвидации аварии подадут во вторник

Украина передала свои замечания в Международный суд ООН о наличии юрисдикции в деле против РФ

Сильный взрыв прогремел в Кабуле, 40 человек ранены – TV

Горит двухэтажное здание, принадлежащее монастырскому комплексу Киево-Печерской Лавры

Неизвестные обстреляли в Киеве автомобиль сотрудников центрального штаба А.Гриценко

Сыну мэра Прилук сообщили о подозрении в избиении активиста

Мэр польского Гданьска скончался после ножевого ранения на концерте

Яйцо стало самым популярным в инстаграме

Полиция разыскала родителей 2-летнего мальчика, которого нашли ночью на лестнице многоэтажного дома в Ивано-Франковске

В Киеве заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла на 9,8% - КГГА

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА