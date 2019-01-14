В деле Вышинского завершено досудебное расследование, ему открыли доступ к материалам

Досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению руководителя "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского завершено.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Автономной Республики Крым в понедельник, подозреваемому и его защитникам в четверг, 10 января, был предоставлен доступ к материалам досудебного расследования.

В прокуратуре напоминают, что украинские правоохранители задержали К.Вышинского в Киеве 15 мая 2018 года. В дальнейшем ему было сообщено о подозрении в совершении преступлений по ч.2 ст.28 ч.3 ст.109; ч.2 ст.110; ч.1 ст.111; ч.2 ст.28 ч.1 ст.32, ч.1 ст.161; ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины (государственная измена; распространение материалов с призывами к насильственному изменению и свержению конституционного строя, захвата государственной власти по предварительному сговору группой лиц; распространение материалов с призывами к совершению умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, совмещенном с разжиганием национальной вражды и ненависти, унижением национальной чести и достоинства; приобретении и хранении огнестрельного оружия).