События

17:07 14.01.2019

Неизвестные обстреляли в Киеве автомобиль сотрудников центрального штаба А.Гриценко

1 мин читать
Неизвестные обстреляли в Киеве автомобиль сотрудников центрального штаба А.Гриценко

В партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко заявляют о ночном обстреле в Киеве автомобиля двух сотрудников центрального штаба - пресс-секретаря Европейской партии Украины Юлии Пидкурганной и главного редактора партийной газеты Вячеслава Калугина.

Как сказано в заявлении пресс-службы партии "Гражданская позиция", обстрел произошел минувшей ночью на жилом массиве Троещина возле дома Ю.Пидкурганной и В.Калугина, которые являются супружеской парой.

"Злоумышленники сделали 10 выстрелов в лобовое стекло и кузов автомобиля, пробили колесо", - сказано в сообщении.

На место события вызвали полицию.

Пострадавшие увязывают нападение со своей работой в избирательном штабе Анатолия Гриценко.

Теги: #автомобиль #обстрел #гражданская_позиция
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

ВВС Израиля атаковали объекты ХАМАС после запуска ракеты из Газы

Вертолет ВВС Израиля обстрелял военный пост движения ХАМАС в секторе Газа

Адвокат Рыбин заявляет, что неизвестные сожгли его автомобиль

Боевики с начала суток осуществили 3 обстрела позиций объединенных сил, ранен один украинский военный

Боевики накануне вечером обстреляли блокпост пограничников перед КПВВ "Марьинка"

В Винницкой области полицейские задержали машину с наркотиками и принадлежностями для их изготовления – полиция

Гражданин Украины пытался выехать в РФ на Lexus с поддельными документами – Госпогранслужба

Неизвестные обстреляли автомобиль мэра Березани на Киевщине - полиция

Боевики обстреляли КПВВ "Майорское" на Донбассе

Украинские корабли были обстреляны, когда возвращались в Одессу, не получив информацию о возможности пройти под керченским мостом

ПОСЛЕДНЕЕ

Воду в Торецк после ликвидации аварии подадут во вторник

Украина передала свои замечания в Международный суд ООН о наличии юрисдикции в деле против РФ

В деле Вышинского завершено досудебное расследование, ему открыли доступ к материалам

Сильный взрыв прогремел в Кабуле, 40 человек ранены – TV

Горит двухэтажное здание, принадлежащее монастырскому комплексу Киево-Печерской Лавры

Сыну мэра Прилук сообщили о подозрении в избиении активиста

Мэр польского Гданьска скончался после ножевого ранения на концерте

Яйцо стало самым популярным в инстаграме

Полиция разыскала родителей 2-летнего мальчика, которого нашли ночью на лестнице многоэтажного дома в Ивано-Франковске

В Киеве заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла на 9,8% - КГГА

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА