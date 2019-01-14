Неизвестные обстреляли в Киеве автомобиль сотрудников центрального штаба А.Гриценко

В партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко заявляют о ночном обстреле в Киеве автомобиля двух сотрудников центрального штаба - пресс-секретаря Европейской партии Украины Юлии Пидкурганной и главного редактора партийной газеты Вячеслава Калугина.

Как сказано в заявлении пресс-службы партии "Гражданская позиция", обстрел произошел минувшей ночью на жилом массиве Троещина возле дома Ю.Пидкурганной и В.Калугина, которые являются супружеской парой.

"Злоумышленники сделали 10 выстрелов в лобовое стекло и кузов автомобиля, пробили колесо", - сказано в сообщении.

На место события вызвали полицию.

Пострадавшие увязывают нападение со своей работой в избирательном штабе Анатолия Гриценко.