Сыну мэра Прилук сообщили о подозрении в избиении активиста

Правоохранители сообщили о подозрении 34-летнему сыну мэра г.Прилуки Черниговской области, который ударил ногой общественного активиста, что привело к закрытому перелому руки потерпевшего.

"Как выяснилось, в сентябре прошлого года, находясь возле центрального входа административного здания Прилуцкого отдела полиции ГУ Нацполиции в Черниговской области, подозреваемый на почве существующих личных неприязненных отношений с общественным активистом нанес последнему один удар правой ногой в область правого предплечья, чем причинил потерпевшему телесные повреждения в виде закрытого перелома нижней трети правой локтевой кости", - сообщил спикер Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко на странице в соцсети Фейсбук в понедельник.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, телесные повреждения относятся к категории средней тяжести по признаку длительности расстройства здоровья сроком более 21 дня.

По его словам, под процессуальным руководством Прилуцкой местной прокуратуры сообщено о подозрении сыну мэра г.Прилуки в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.122 Уголовного кодекса Украины (умышленное средней тяжести телесное повреждение, повлекшее длительное расстройство здоровья).

А.Лысенко отметил, что в связи с неявкой подозреваемого в орган досудебного расследования и отсутствием его по месту жительства, сообщение о подозрении вручено его матери, которая является Прилуцким городским головой.

С целью установления всех обстоятельств происшествия проводятся следственные (розыскные) действия.

Мэром г.Прилуки является Ольга Попенко.