Мэр польского Гданьска скончался после ножевого ранения на концерте
Мэр польского города Гданьск Павел Адамович, которого атаковали ножом на концерте накануне вечером, скончался, сообщает польское телевидение.
П.Адамович получил ножевое ранение вечером в воскресенье во время благотворительного концерта. Подозреваемый в нападении был арестован.
По сообщениям польских СМИ, нападавший кричал со сцены, что он был ошибочно заключен под стражу предыдущим национальным правительством во главе с партией "Гражданская платформа", к которой ранее принадлежал мэр.
По данным полиции, 27-летний подозреваемый в нападении на мэра был судим за ограбления банков.