События

15:50 14.01.2019

Яйцо стало самым популярным в инстаграме

1 мин читать
Яйцо стало самым популярным в инстаграме

Самым популярным постом в инстаграме в начале января стало фото обыкновенного куриного яйца; на данный момент у снимка, опубликованного 4 января, набралось больше 25,5 млн лайков, пишет New York Times.

Об авторе публикации ничего неизвестно, фото яйца - единственный пост в его аккаунте. Как сказано в подписи к фото, его целью было побить предыдущий рекорд, установленный американской моделью Кайли Дженнер: почти год назад она опубликовала фото своей новорожденной дочери, которое к настоящему моменту набрало 18 млн лайков.

Теги: #инстаграм
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Папа римский Франциск завел инстаграм

Асад стал пользователем соцсети "Инстаграм"

ПОСЛЕДНЕЕ

Мэр польского Гданьска скончался после ножевого ранения на концерте

Полиция разыскала родителей 2-летнего мальчика, которого нашли ночью на лестнице многоэтажного дома в Ивано-Франковске

В Киеве заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла на 9,8% - КГГА

Представление в Раду о снятии неприкосновенности с нардепа Я.Дубневича требует доработки в части доказательной базы

Москалькова SMS-кой уведомила Денисову об отмене их встречи из-за "срочной внеплановой командировки"

Турция может задействовать в возможной операции к востоку от Евфрата 80 тыс. военных

Главы МИД пяти стран посетят Мариуполь во вторник

Неизвестные напали на замгендиректора Харьковоблэнерго, он в реанимации

Суд обязал НАБУ расследовать факт возможного коррупционного правонарушения генпрокурором

В Украине в ближайшие сутки будет умеренный мороз и местами снег

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА