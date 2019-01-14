События

15:49 14.01.2019

Полиция разыскала родителей 2-летнего мальчика, которого нашли ночью на лестнице многоэтажного дома в Ивано-Франковске

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В Ивано-Франковске 22-летняя мать и 29-летний отец 2-летнего мальчика, которого они оставили одного посреди ночи в незапертой квартире, привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Как сообщила в понедельник пресс-служба Национальной полиции Украины, плач ребенка на лестнице многоквартирного дома на ул.Вовчинецкой в Ивано-Франковске около 3:00 ночи услышали соседи и сообщили в полицию. На место происшествия прибыли патрульные полицейские и работники ювенальной превенции. В квартире не было никого из взрослых, а двухлетний ребенок босиком искал мать на лестничной клетке.

Работники ювенальной превенции доставили 2-летнего малыша в больницу для медицинского обследования.

Пообщаться с родителями ребенка работникам ювенальной превенции удалось лишь утром, когда ребенок уже находилась в безопасности под наблюдением медиков. "Впоследствии полицейские разыскали его 22-летнюю мать и 29-летнего отца. За ненадлежащее исполнение родительских обязанностей они привлечены к административной ответственности", - сказано в сообщении.

Ранее в это день патрульная полиция Украины сообщила, что полицейские обнаружили ночью в подъезде многоэтажного дома в Ивано-Франковске двухлетнего ребенка, который остался в квартире один без присмотра взрослых.

"Кроме него дома больше никого нет. Ребенок совсем один. Дверь в квартиру открыта, а где мама малыша – никто не знает", - сообщает

Сообщается, что полицейские обнаружили ребенка на лестнице в подъезде.

Теги: #полиция #ребенок #ивано_франковск
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