Москалькова SMS-кой уведомила Денисову об отмене их встречи из-за "срочной внеплановой командировки"

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова, прибывшая в понедельник в столицу России, сообщает, что ее встреча и российской коллегой Татьяной Москальковой, поскольку последняя уехала в срочную внеплановую командировку.

"… теперь точно понятно, почему отменена встреча с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой. Омбудсмен РФ сообщила мне в смс-сообщении, что она вынуждена уехать в срочную внеплановую командировку и вернется поздно вечером. А завтра Татьяна Москалькова улетает в Узбекистан", - написала Л.Денисова в своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник днем.

То есть, подытоживает украинский омбудсмен, все их предварительные договоренности о конфиденциальном обсуждении "важных для нас вопросов не имеют для уполномоченного РФ никакого значения".

Также Л.Денисова выразила недоумение требованием Следственного управления ФСБ РФ в суде провести заседание о продлении срока содержания под стражей военнопленных украинских моряков в закрытом режиме.

"Зачем это делается, если скрывать нечего, не понятно", - отметила она.

Как сообщалось, 10 января уполномоченный Верховной Рады по правам человека Л.Денисова сообщила о намерении на следующей неделе посетить Москву и добиваться посещения арестованных украинских военных моряков.

"На следующей неделе планирую выехать в Москву и провести встречу с Татьяной Москальковой (омбудсмен РФ – ИФ), Михаилом Федотовым (председатель совета по правам человека при президенте РФ – ИФ), а также с директором ФСБ РФ Александром Бортниковым", - сказала. Украинский омбудсмен подчеркнула, что одним из основных вопросов является состояние раненых моряков.

Л.Денисова также проинформировала, что во время встречи с директором ФСБ РФ будет настаивать на предоставлении ей разрешения для посещения военнопленных. "Хочу собственными глазам увидеть их и пообщаться", - отметила она.