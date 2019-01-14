События

13:48 14.01.2019

Неизвестные напали на замгендиректора Харьковоблэнерго, он в реанимации

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Неизвестные напали на замгендиректора Харьковоблэнерго, он в реанимации

В Харькове совершено покушение на заместителя генерального директора по экономике и инвестициям АО "Харьковоблэнерго" Дмитрия Исаева.

"Двое в масках совершили нападение на него в подъезде его собственного дома. Они нанесли несколько ножевых ударов в грудь. Полиция квалифицировала происшедшее как покушение на заказное убийство", - сообщил корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь АО "Харьковоблэнерго" Владимир Скичко.

По его словам, нападение произошло в субботу, около 16-30. Д.Исаев до сих пор находится в реанимации.

Агентство "Интерфакс-Украина" пока не располагает комментарием полиции по поводу данного происшествия.

Теги: #нападение #харьковоблэнерго
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