Неизвестные напали на замгендиректора Харьковоблэнерго, он в реанимации

В Харькове совершено покушение на заместителя генерального директора по экономике и инвестициям АО "Харьковоблэнерго" Дмитрия Исаева.

"Двое в масках совершили нападение на него в подъезде его собственного дома. Они нанесли несколько ножевых ударов в грудь. Полиция квалифицировала происшедшее как покушение на заказное убийство", - сообщил корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь АО "Харьковоблэнерго" Владимир Скичко.

По его словам, нападение произошло в субботу, около 16-30. Д.Исаев до сих пор находится в реанимации.

Агентство "Интерфакс-Украина" пока не располагает комментарием полиции по поводу данного происшествия.