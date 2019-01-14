Суд обязал НАБУ расследовать факт возможного коррупционного правонарушения генпрокурором

Соломенский районный суд Киева обязал НАБУ открыть производство по факту возможного совершения уголовного коррупционного правонарушения генеральным прокурором Юрием Луценко на основании поступившего в правоохранительные органы заявления.

В решении Соломенского районного суда Киева, обнародованном в Едином реестре судебных решений 10 января, значится, что суд рассмотрел жалобу на бездеятельность сотрудников НАБУ, не открывших уголовное производство на основании заявлении о совершении возможного правонарушения Ю.Луценко и его первым заместителем Дмитрием Сторожуком.

В жалобе заявитель указал, что был на приеме у главы Службы безопасности Украины Василия Грицака и подал заявление "о совершении коррупционного правонарушения генпрокурором в сговоре с его первым заместителем". СБУ направило по подследственности данную жалобу в НАБУ, но Бюро в свою очередь не усмотрело оснований для открытия производства. Таким образом, заявитель счел безосновательным отказ отрыть производство по изложенным им фактам и обратился в Соломенский суд.

Суд посчитал, что в заявлении содержатся фактические данные и есть основания для внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований.

"Обязать должностное лицо Национального антикоррупционного бюро Украины… внести в Единый реестр досудебных расследований… сведения об уголовном правонарушении", - говорится в определении следственного судьи Соломенского суда столицы.

В определении суда не указана личность заявителя и суть изложенных данных, на основании которых НАБУ откроет производство и будет проводить расследование, отмечено лишь, что речь идет о возможном совершении уголовного коррупционного правонарушения.