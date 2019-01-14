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12:44 14.01.2019

В Украине в ближайшие сутки будет умеренный мороз и местами снег

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В Украине в ближайшие сутки будет умеренный мороз и местами снег

В Украине в ближайшие сутки 15 января ветреную и с осадками погоду в большинстве областей будут определять атмосферные фронты, перемещающиеся с Центральной Европы, сообщает Укргидрометцентр.

Ожидается небольшой снег; днем в Приазовье и Крыму – умеренный мокрый снег с дождем, а в центральных и большинстве северных регионов, а также в Одесской и Николаевской областях – без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, 7-12 м/с, ночью, утром порывы 15-20 м/с, местами метель.

Температура в течение суток 1-6° мороза, в восточных, южных регионах и в Днепропетровской области от 2° мороза до 3° тепла, в Крыму 1-6° тепла (ночью в Прикарпатье и Закарпатье 7-9° мороза).

В Киеве 15 января ночью прогнозируется небольшой снег, слабая метель, днём без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, 7-12 м/с, ночью, утром порывы 15-20 м/с. Температура в течение суток 2-4° мороза.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 15 января самая высокая температура днем была 7,9° в 1975 году, самая низкая ночью -24,7° в 1943 году.

В Украине 16 января в западных областях прогнозируется снег, днем на Прикарпатье снег с дождем, температура ночью 0-5° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла. На остальной территории без существенных осадков, лишь в восточных областях умеренный, ночью местами значительный снег.

Температура ночью 6-11° мороза, днем 1-6° мороза; в Крыму ночью 1-7° мороза, днем 0-5 тепла. На дорогах страны гололедица. Ветер западный и юго-западный, 7-12 м/с.

В Киеве 16 января без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью 6-8°, днем 1-3° мороза.

Теги: #погода #укргидрометцентр
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Интерфакс-Украина
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