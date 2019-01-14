События

12:10 14.01.2019

В Харьковской области за минувшую неделю при пожарах погибли 10 человек – ГСЧС

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В Харьковской области за минувшую неделю при пожарах погибли 10 человек – ГСЧС

В Харьковской области с начала года в результате пожаров погибли 12 человек, из них 10 – в течение прошлой недели, сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области.

"На месте ликвидации пожаров в течение указанного периода спасатели обнаружили тела 10 человек, из которых 1 ребенок. Травмы и ожоги на пожарах получили 5 человек, среди которых также есть ребенок. Еще 6 человек пожарные спасли от смерти и 1 человек эвакуировали из опасной зоны на пожаре. Кроме того, от уничтожения огнем за неделю спасено 8 зданий и сооружений", - говорится в сообщении пресс-службы ГУ ГСЧС в Харьковской области в понедельник.

В течение прошлой недели спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС выезжали по сигналу "Тревога" 182 раза, в том числе 71 раз на ликвидацию пожаров и возгораний, 53 – для помощи населению, в том числе водителям авто, которые попали в заносы и на скользкие участки дорог.

Теги: #пожары #гсчс #харьковская_область
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