В Кривом Роге мужчина выгнал жену из квартиры и стрелял в прибывших по вызову полицейских

В г.Кривой Рог Днепропетровской области обвиненный женой в домашнем насилии мужчина выстрел в сотрудников патрульной полиции и был ранен полицейскими из табельного оружия.

"Вызов в полицию поступил 13 января около 2:00 ночи. Женщина сообщила, что муж выгнал ее из квартиры и не пускает обратно. Также рассказала, что он находится в состоянии алкогольного опьянения, имеет оружие и вместе с ним в доме остался 11-летний сын", - сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области в понедельник.

Когда полицейские прибыли по вызову, мужчина вышел на лестничную площадку с винтовкой и выстрелил.

"Чтобы задержать нарушителя, полицейский применил табельное оружие. В результате злоумышленник получил телесные повреждения и был доставлен в больницу", - сказано в сообщении.

С места происшествия изъяли винтовку, из которой стрелял подозреваемый, и гильзу.

Сейчас продолжается досудебное расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.345 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа).