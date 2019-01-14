События

11:02 14.01.2019

В Кривом Роге мужчина выгнал жену из квартиры и стрелял в прибывших по вызову полицейских

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В г.Кривой Рог Днепропетровской области обвиненный женой в домашнем насилии мужчина выстрел в сотрудников патрульной полиции и был ранен полицейскими из табельного оружия.

"Вызов в полицию поступил 13 января около 2:00 ночи. Женщина сообщила, что муж выгнал ее из квартиры и не пускает обратно. Также рассказала, что он находится в состоянии алкогольного опьянения, имеет оружие и вместе с ним в доме остался 11-летний сын", - сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области в понедельник.

Когда полицейские прибыли по вызову, мужчина вышел на лестничную площадку с винтовкой и выстрелил.

"Чтобы задержать нарушителя, полицейский применил табельное оружие. В результате злоумышленник получил телесные повреждения и был доставлен в больницу", - сказано в сообщении.

С места происшествия изъяли винтовку, из которой стрелял подозреваемый, и гильзу.

Сейчас продолжается досудебное расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.345 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа).

Теги: #насилие #оружие #полиция #кривой_рог
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