"Народ и армия едины!" – несколько украинцев передали 10-й горно-штурмовой бригаде партию дизельных генераторов

10-я отдельная горно-штурмовая бригада (ОГШБр) Сухопутный войск Вооруженных сил Украины получила от пожелавших остаться неизвестными граждан 8 дизельных генераторов.

"И снова народ и армия едины. Мы будем утверждать и подтверждать эти слова постоянно. Недавно несколько инициативных граждан, пожелавших остаться неизвестными, оказали мощную помощь нашей части в виде дизельных агрегатов. Пока будут такие патриоты - мы будем непобедимы. В единстве, поддержке и наша сила и непобедимость", - сообщает в понедельник пресс-служба 10-й ОГШБр на странице бригады в соцсети Фейсбук.

Пресс-служба также опубликовала фотографию, на которой запечатлены бойцы бригады с 8 картонными коробками от дизельных генераторов и тремя уже извлеченными из них агрегатами.