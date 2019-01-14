События

10:51 14.01.2019

После крушения самолета с 16 людьми близ Тегерана обнаружен один выживший

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Пока лишь один человек обнаружен выжившим после того, как в понедельник к западу от Тегерана потерпел крушение грузовой самолет "Боинг-707" с 16 людьми на борту, передает агентство Associated Press со ссылкой на иранские экстренные службы.

Ранее сообщалось, что спасателям удалось найти тела семи жертв катастрофы. Судьба других пока неизвестна.

Руководитель пресс-службы правительства Киргизии Чингиз Эсенгулов сообщил агентству "Интерфакс", что иранский грузовой самолет "Боинг-707" был нанят иранскими Вооруженными силами для перевозки мяса. На борту находились только граждане Ирана.

Самолет выполнял чартерный рейс из Бишкека. Однако "Боинг-707", следовавший в аэропорт "Пайам" в городе Карадж, по ошибке направился в аэропорт "Фатх" в том же городе. В итоге самолет не смог затормозить на взлетно-посадочной полосе, после чего врезался в городские постройки.

Теги: #жертвы #иран #авиакатастрофа
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