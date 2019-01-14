Четыре человека погибли в ДТП в Харьковской области

Вблизи г. Чугуева (Харьковская обл.) в результате ДТП при участии микроавтобуса Volkswagen и автомобиля Hyundai по предварительной информации полиции погибли 4 человека.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Национальной полиции в Харьковской области, авария произошла на автодороге около 08:00 понедельника.

"На место выехали сотрудники полиции, осмотр места происшествия продолжается. Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Чугуевского отдела полиции", - говорится в сообщении.