События

10:24 14.01.2019

Четыре человека погибли в ДТП в Харьковской области

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Четыре человека погибли в ДТП в Харьковской области

Вблизи г. Чугуева (Харьковская обл.) в результате ДТП при участии микроавтобуса Volkswagen и автомобиля Hyundai по предварительной информации полиции погибли 4 человека.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Национальной полиции в Харьковской области, авария произошла на автодороге около 08:00 понедельника.

"На место выехали сотрудники полиции, осмотр места происшествия продолжается. Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Чугуевского отдела полиции", - говорится в сообщении.

Теги: #жертвы #дтп #харьковская_область
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Интерфакс-Украина
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