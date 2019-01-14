События

10:23 14.01.2019

Из харьковской школы эвакуируют людей из-за сообщения о минировании

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В Харькове полиция проверяет информацию о минировании школы №163, проводится эвакуация людей.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Национальной полиции в Харьковской области, информация о том, что в здании школы заложена взрывчатка поступила в 7:22 в понедельник.

"Для проверки сообщения на место происшествия выехала следственно-оперативная группа, работники кинологического центра, эксперты-криминалисты и взрывотехники... Проводится эвакуация и осмотр помещения", - говорится в сообщении.

Теги: #школа #минирование #харьков
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Интерфакс-Украина
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