Из харьковской школы эвакуируют людей из-за сообщения о минировании

В Харькове полиция проверяет информацию о минировании школы №163, проводится эвакуация людей.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Национальной полиции в Харьковской области, информация о том, что в здании школы заложена взрывчатка поступила в 7:22 в понедельник.

"Для проверки сообщения на место происшествия выехала следственно-оперативная группа, работники кинологического центра, эксперты-криминалисты и взрывотехники... Проводится эвакуация и осмотр помещения", - говорится в сообщении.