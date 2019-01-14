Из харьковской школы эвакуируют людей из-за сообщения о минировании
В Харькове полиция проверяет информацию о минировании школы №163, проводится эвакуация людей.
Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Национальной полиции в Харьковской области, информация о том, что в здании школы заложена взрывчатка поступила в 7:22 в понедельник.
"Для проверки сообщения на место происшествия выехала следственно-оперативная группа, работники кинологического центра, эксперты-криминалисты и взрывотехники... Проводится эвакуация и осмотр помещения", - говорится в сообщении.