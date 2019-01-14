События

10:05 14.01.2019

Польша собирается создать искусственный остров в Калининградском заливе площадью более 180 га

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Польша собирается создать искусственный остров в Калининградском заливе площадью более 180 га

Польша намерена соорудить искусственный остров в Вислинском (Калининградском) заливе, сообщил Польский культурный центр в Калининграде со ссылкой на СМИ страны.

Остров будет создан в территориальных водах Польши. На его сооружение будет направлен грунт, который появится при строительстве судоходного канала через Вислинскую (Балтийскую) косу. Искусственный остров должен иметь площадь около 181 га. На сегодня Польша не предусматривает использование острова в целях туризма.

Теги: #балтика #польша #остров
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Интерфакс-Украина
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