Около 26тыс. единиц вооружения и военной техники получили ВСУ от "Укроборонпрома" с начала военной агрессии РФ – Порошенко

За последние 5 лет госконцерн "Укроборонпром" передал Вооруженным силам Украины около 26тыс. единиц вооружения и военной техники, заявляет глава Украинского государства Петр Порошенко.

"За последние 5 лет мы не просто возродили наши Вооруженные силы, а превратили их в одну из наиболее эффективных армий в Европе. Вышколенные ребята готовы в любой момент защитить свою страну. И это стало возможным не только благодаря высокому боевому духу, но и современному мощному вооружению. Около 26 тыс. единиц оружия и военной техники получила наша армия от Государственный концерн "Укроборонпром" за все время военной российской агрессии против Украины", - написал П.Порошенко на своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник утром.

При этом президент подчеркнул, что власти страны будут продолжать усиливать боевые способности украинской армии, чтобы защитить Украинское государство.