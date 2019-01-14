События

08:24 14.01.2019

В понедельник в большинстве регионов Украины ожидается ухудшение погоды сильные порывы ветра, гололедица – ГСЧС

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В понедельник в большинстве регионов Украины ожидается ухудшение погоды сильные порывы ветра, гололедица – ГСЧС

 В среду в большинстве областей Украины ожидается ухудшение погодных условий, сильные порывы ветра, гололедица, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

"В течение 14 января в Украине порывы ветра 15-20 м / с, в высокогорье Карпат 25-30 м / с и метели; ночью 14 января в Карпатах и на Закарпатье значительные осадки в виде снега и дождя на дорогах страны гололедица (I уровень опасности, желтый)", – говорится в сообщении на сайте ведомства в понедельник утром.

Теги: #погода #украина #прогноз
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Интерфакс-Украина
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