В понедельник в большинстве регионов Украины ожидается ухудшение погоды сильные порывы ветра, гололедица – ГСЧС

В среду в большинстве областей Украины ожидается ухудшение погодных условий, сильные порывы ветра, гололедица, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

"В течение 14 января в Украине порывы ветра 15-20 м / с, в высокогорье Карпат 25-30 м / с и метели; ночью 14 января в Карпатах и на Закарпатье значительные осадки в виде снега и дождя на дорогах страны гололедица (I уровень опасности, желтый)", – говорится в сообщении на сайте ведомства в понедельник утром.