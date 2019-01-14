Боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения – штаб ООС

Боевики незаконных вооруженных формирований 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

"Оккупанты совершили обстрелы позиций наших военных из гранатометов в районе населенного пункта Новгородское, с БМП-2, крупнокалиберных пулеметов - в районе поселка Новотошковское, из стрелкового оружия - на участке разведения сил и средств сторон неподалеку Станицы Луганской" – говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в понедельник утром.

Обстрелам из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия подверглись населенные пункты Красногоровка, Авдеевка, Опытное, Лебединское, Гнутово, Березово.

"Вследствие преступных и коварных обстрелов российско-оккупационных войск один военнослужащий Объединенных сил получил ранения" – отметили в штабе ООС.

"В течение текущих суток в полосе действий оперативно-тактического группировки "Восток" враг открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям украинских военных в районе населенного пункта Новомихайловка. За эти сутки один военнослужащий Объединенных сил получил ранения" – подытожили в штабе ООС.

По данным украинской разведки, 13 января, четыре оккупанта погибли и трое получили ранения.