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06:44 14.01.2019

США прорабатывают детали второй встречи Трампа и Ким Чен Ына – Помпео

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США прорабатывают детали второй встречи Трампа и Ким Чен Ына – Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что детали возможного саммита между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном прорабатываются, об этом он сообщил в интервью в телепрограмме Face the Nation телеканала CBSNews.

"Мы прорабатываем детали. (...) Вы будете в числе первых, кто узнает подробности", - сказал М.Помпео ведущей программы Face the Nation Маргарет Бреннан.

Ранее японская газета "Иомиури" сообщила, что США предложили Северной Корее провести вторую встречу президента Д.Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына во Вьетнаме в феврале.

Пхеньян ответил, что рассматривает это предложение, пока не дав на него официального ответа, отмечает издание, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией.

Первый американо-северокорейский саммит состоялся в июне прошлого года в Сингапуре. Была достигнута договоренность об отказе Северной Кореи от ракетно-ядерной программы в обмен на заключение мирного договора между двумя странами и отмены санкций против КНДР.

Теги: #помпео #сша #кндр #встреча
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