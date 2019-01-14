Украинские пограничники задержали двух иностранцев, разыскиваемых Интерполом – Госпогранслужба

Украинские пограничники задержали гражданина Молдовы и Грузии, находящихся в базе Интерпола и разыскиваемых правоохранительными органами других стран, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Очередных лиц, которых разыскивали правоохранительные органы других стран, сотрудники Госпогранслужбы обнаружили вчера в столичном аэропорту и на границе с Молдовой" – говорится в сообщении, на официальном сайте Госпогранслужбы в воскресенье.

Гражданин Грузии был задержан в аэропорту "Борисполь". На него сработала база данных Интерпола, его разыскивают правоохранительные органы Германии.

Гражданина Молдовы задержали пограничники Черновицкого отряда в пункте пропуска "Мамалыга-авто". Мужчина также следовал в Украину. Выяснилось, что его разыскивают правоохранители Италии.

"По данным фактам проинформировано Укрбюро Интерпола в Киеве, а задержанные переданы сотрудникам Нацполиции" – подытожили в сообщении.