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05:24 14.01.2019

Украинские пограничники задержали двух иностранцев, разыскиваемых Интерполом – Госпогранслужба

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Украинские пограничники задержали двух иностранцев, разыскиваемых Интерполом – Госпогранслужба

Украинские пограничники задержали гражданина Молдовы и Грузии, находящихся в базе Интерпола и разыскиваемых правоохранительными органами других стран, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Очередных лиц, которых разыскивали правоохранительные органы других стран, сотрудники Госпогранслужбы обнаружили вчера в столичном аэропорту и на границе с Молдовой" – говорится в сообщении, на официальном сайте Госпогранслужбы в воскресенье.

Гражданин Грузии был задержан в аэропорту "Борисполь". На него сработала база данных Интерпола, его разыскивают правоохранительные органы Германии.

Гражданина Молдовы задержали пограничники Черновицкого отряда в пункте пропуска "Мамалыга-авто". Мужчина также следовал в Украину. Выяснилось, что его разыскивают  правоохранители Италии.

"По данным фактам проинформировано Укрбюро Интерпола в Киеве, а задержанные переданы сотрудникам Нацполиции" – подытожили в сообщении.

Теги: #иностранцы #украина #задержание #пограничники
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